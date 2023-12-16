Параметры льготных ипотечных программ скорректировали в России
Правительство подписало постановление о корректировке ряда параметров льготных ипотечных программ. Об этом сообщается в пресс-службе Минфина.
Теперь максимальный размер льготной ипотеки для всех регионов России составляет 6 млн рублей.
Также до 30 % повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдаётся по ставке 8 % годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Мера направлена на повышение качества кредитов, отметили в ведомстве.
Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина предельный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотеке увеличен с 6 до 9 млн рублей. Программа предполагает выдачу кредита под 2 % годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.
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