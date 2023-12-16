Параметры льготных ипотечных программ скорректировали в России

09:43, 16 декабря 2023, ПАИ

Правительство подписало постановление о корректировке ряда параметров льготных ипотечных программ. Об этом сообщается в пресс-службе Минфина.

Теперь максимальный размер льготной ипотеки для всех регионов России составляет 6 млн рублей.

Также до 30 % повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдаётся по ставке 8 % годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Мера направлена на повышение качества кредитов, отметили в ведомстве.

Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина предельный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотеке увеличен с 6 до 9 млн рублей. Программа предполагает выдачу кредита под 2 % годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.