Псковский губернатор назвал факторы запуска новых авиарейсов из Пскова

10:20, 15 января 2024, ПАИ

Авиаперевозчики скептически смотрят на запуск новых авиарейсов. Не хватает самолетов, есть сложности с запчастями, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, говоря о перспективах открытия новых маршрутов из аэропорта Пскова.

«Авиаперевозчики сейчас скептически на это осмотрят. Потому что самолётов не хватает, они ломаются. Есть сложности с запчастями. Некоторые самолёты просто стоят для того, чтобы была возможность тот или иной узел с них снять и по необходимости поменять. Промышенники обещают начать делать новые самолеты, новые двигатели. Если все получится, появятся свободные борты – конечно, будем летать», – сказал Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Глава региона также рассказал о том, почему прекратились рейсы в Казань и в Минск. «Нужно сопоставлять много факторов. Мы запустили Казань и рассчитывали, что полетит. Я удивлялся: как, вроде такой большой регион, а не летают. Встречаемся с нашими туроператорами, они говорят: рейс неудобный, мы никак в свои турпакеты вставить не можем, и всех, кто хотят слетать в Казань, отправляем через Санкт-Петербург. Мы с перевозчиком начали по этому поводу говорить. Он сказал: нет, не буду двигаться, вот только так – и все. И мы просто от него отказались. Будет более адекватное предложение – конечно подхватим. Но нужно понимать, что есть маршруты, которые придётся раскатывать», – подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что в 2023 году авиарейс Псков – Минск был запущен исключительно за счет регионального бюджета. «Объективно хотели запустить 50-местный самолёт: он бы больше 50% заполнялся. 100-местный, особенно на раскатку, – это много и очень дорого», – объяснил он.

Правительство Псковской области для возобновления маршрута, по словам Михаила Ведерникова, сейчас идет двумя путями. «Первый – через Минтранс, но сейчас у них такой возможности нет, нужны изменения в законодательстве. А вторый путь – попробовать через бюджет Союзного государства. Чтобы Республика [Беларусь] немножко выделяла, Псковская область софинансировала и из бюджета Союзного государства. Если это получится, тогда рейс и год, и два можно спокойно раскатывать. В сухом остатке для региона это будут небольшие расходы», – сказал губернатор.