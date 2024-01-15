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Общество

Альфа-Банк стал официальным партнёром премии «Народное признание»

Альфа-Банк стал официальным партнёром Первой общественной премии «Народное признание – 2023». Уже в феврале этого года станут известны лучшие компании, проекты, политики, бизнесмены, общественники, деятели культуры, силовики, представители соцсферы, а также все те, кто совершил заслуживающие уважения поступки для Псковской области.

«Народное признание» – это первая общественная премия Псковской области, которая с 2010 года вручается лучшим представителям всех сфер жизни региона. Фото: ПАИ

«Народное признание» – это первая общественная премия Псковской области, которая с 2010 года вручается лучшим представителям всех сфер жизни региона по итогам интернет-голосования.

«Народное признание» позволяет понять, как много у нас людей и компаний, заслуживающих внимания и уважения. Премия предоставляет возможность псковичам самим выбрать и поддержать своих героев, а Альфа-Банк рад принять участие и поддержать этот важный проект», – отметила региональный управляющий Альфа-Банком по Псковской области Ирина Баранова.

Ирина Баранова: «Премия предоставляет возможность псковичам самим выбрать и поддержать своих героев». Фото: ПАИ

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования идёт с 28 декабря по 31 января, а второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения наград запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.

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