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Культура

Первый канал снимает в Пскове тревел-шоу

Съёмочная группа тревел-шоу «Поехали!» на Первом канале снимает выпуск о Пскове и Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.

Съёмочная группа тревел-шоу вместе с директором ТИЦ Ларисой Семашко. Фото: ТИЦ Псковской области

Операторы и ведущие уже прибыли в Псков. Планируется, что они проведут в нашем регионе несколько дней. Специально к приезду гостей ТИЦ разработал программу и маршрут посещения локаций.

Сегодня съёмочная группа работает в Псковском кремле, Ольгинской часовне и Снетогорском монастыре. Кроме того, планируется, что съёмки пройдут на набережной реки Великой и на нескольких мостах центральной части города.

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