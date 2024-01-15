Первый канал снимает в Пскове тревел-шоу
Съёмочная группа тревел-шоу «Поехали!» на Первом канале снимает выпуск о Пскове и Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.
Операторы и ведущие уже прибыли в Псков. Планируется, что они проведут в нашем регионе несколько дней. Специально к приезду гостей ТИЦ разработал программу и маршрут посещения локаций.
Сегодня съёмочная группа работает в Псковском кремле, Ольгинской часовне и Снетогорском монастыре. Кроме того, планируется, что съёмки пройдут на набережной реки Великой и на нескольких мостах центральной части города.
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