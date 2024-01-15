Михаил Ведерников поставил оценку «хорошо» работе экстренных служб в новогодние праздники

13:48, 15 января 2024, ПАИ

Экстренные службы в Псковской области в новогодние праздники отработали хорошо, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

«В целом я ставлю оценку «хорошо». Каких-то системных сбоев не было», – подчеркнул губернатор.

По его словам, было несколько ситуаций, когда ему пришлось немножко приводить в чувства некоторых руководителей, когда из-за аварии в Пскове у людей пропало водоснабжение.

«У людей пропало водоснабжение?» – «Да, авария на улице». – «Надо делать». Два часа дня – «Хорошо, завтра с утра начнём». Слушайте, какое «завтра с утра»? Заявление на стол – и иди работать туда, где можно то, что нужно делать сегодня, откладывать на завтра. Собственно, после такой реакции с нашей стороны все пришли в чувства. Кто-то там [сказал]: «Давайте мы выйдем 9 числа». – Нет. Ноги в руки всем и вперёд максимально и оперативно всё делать. Поэтому именно в таком контексте все и работали. Просто справедливости ради надо сказать, что не всё можно сделать в течение часа, где-то и сутки, и двое, и трое уходило [на ремонтные работы]», – рассказал Михаил Ведерников.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.