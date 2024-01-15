Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поставил оценку «хорошо» работе экстренных служб в новогодние праздники

Экстренные службы в Псковской области в новогодние праздники отработали хорошо, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

Первое интервью Михаила Ведерникова в 2024 году. Фото: ПАИ

«В целом я ставлю оценку «хорошо». Каких-то системных сбоев не было», – подчеркнул губернатор.

По его словам, было несколько ситуаций, когда ему пришлось немножко приводить в чувства некоторых руководителей, когда из-за аварии в Пскове у людей пропало водоснабжение.

«У людей пропало водоснабжение?» – «Да, авария на улице». – «Надо делать». Два часа дня – «Хорошо, завтра с утра начнём». Слушайте, какое «завтра с утра»? Заявление на стол – и иди работать туда, где можно то, что нужно делать сегодня, откладывать на завтра. Собственно, после такой реакции с нашей стороны все пришли в чувства. Кто-то там [сказал]: «Давайте мы выйдем 9 числа». – Нет. Ноги в руки всем и вперёд максимально и оперативно всё делать. Поэтому именно в таком контексте все и работали. Просто справедливости ради надо сказать, что не всё можно сделать в течение часа, где-то и сутки, и двое, и трое уходило [на ремонтные работы]», – рассказал Михаил Ведерников.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Почти сто ёлок сдали на переработку псковичи
15 января 2024

Штаб общественной поддержки открылся в Пскове
15 января 2024

Митинги памяти прошли в деревнях Глушнево и Суслово Бежаницкого района
15 января 2024

Псковская делегация обсуждает возможности развития сельских территорий на форуме в Москве
15 января 2024

«Спасибо за вашу самоотверженность»: Борис Елкин поздравил псковских следователей
15 января 2024

Ход работ по догазификации обсудили в Великих Луках
15 января 2024

«Ведьмино масло» нашли в лесу Новоржевского района
15 января 2024

Псковичи подарили музею 300 новых экспонатов для новогодней коллекции

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...