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О развитии сотрудничества Псковской области и Белоруссии рассказал Михаил Ведерников

О развитии сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

О развитии сотрудничества Псковской области и Белоруссии рассказал Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«У нас [с Белоруссией] хорошая динамика по всем направлениям. И экономика: у нас там первое полугодие немножко провалилось по цифрам – там был хозяйственный спор между предприятием Псковской области и белорусским. Белорусское предприятие сейчас динамично не без нашего участия и не без участия правительства Республики Беларусь начало рассчитываться, поэтому цифры выравниваются. Но если этот фактор убрать, то динамика хорошая по всем направлениям», – сказал Михаил Ведерников.

По его словам, молодёжь Белоруссии все мероприятия, которые проходят в Псковской области, с большим интересом посещает.

«Нам есть чему у них [у Белоруссии] поучиться. У них очень здорово построено патриотическое воспитание, память о Великой Отечественной войне, о Победе. Прям молодцы, у них настолько это сделано качественно, интересно. Мы, может быть, в каких-то более современных технологиях в сети Интернет можем что-то новое рассказать», – заметил губернатор.

ПсковГУ плотно сотрудничает с вузами Белоруссии, напомнил Михаил Ведерников. «У нас очень плотно наш ПсковГУ сотрудничает и с основным белорусским вузом, и с Витебским, и с целом рядом других. Есть несколько больших федеральных, и даже уровня Союзного государства проектов, связанных с импортозамещением, созданием уникальных станков. На площадке нашего ПсковГУ сейчас это разрабатывается. В серию они будут запускаться в Республике Беларусь, но пользоваться ими будут и Россия, и Республика Беларусь – Союзное государство. В качестве импортозамещения, в качестве обеспечения нашего промышленного суверенитета», – отметил глава региона.

Направлений взаимодействия Псковской области и Белоруссии много, подчеркнул губернатор. Среди них в том числе и культурная программа. «Дни Псковской области в Витебске набрали историческое количество посетителей и, собственно, были приравнены к «Славянскому базару». Но на самом деле у нас было больше… Культурная программа тоже достаточно активная. Наше лазерное шоу на воде тоже большое впечатление на всех произвело, даже на тех гостей, коллег, которые были из Минска. И по линии культуры, по линии патриотики, по молодёжке, по межвузовскому взаимодействию очень плотная работа идёт», – заметил Михаил Ведерников.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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