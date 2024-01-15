Передовыми практиками управления муниципалитетами обменялись участники всероссийского форума

16:18, 15 января 2024, ПАИ

Передовым опытом и практиками управления муниципалитетами обменялись участники Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который стартовал на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 15 января. Какие площадки форума удалось посетить, рассказали глава Невельского муниципального округа Олег Майоров и глава Выскодской волости Дновского района Елена Гуляева.

«Сегодня день очень насыщенный, достаточно много интересных мероприятий, которые прошли. Главное – очень полезные. На данную минуту я уже посетил три мероприятия, сегодня в 18:00 завершаем свою работу просмотром фильма по программе «Безопасный город». Считаю, что очень полезно, когда такая большая муниципальная команда собирается вместе. Страна большая, и команда у нас большая. Поэтому важно знать в лицо, мне кажется: сегодня здесь мы со многими познакомились, обменялись мнениями и в принципе – у нас единый взгляд на развитие страны, я считаю», – сказал глава Невельского муниципального округа Олег Майоров.

«Я была на площадке во втором конференц-зале. Там проходило обсуждение комплексного развития территорий и рассказывали о планах на развитие всех муниципальных образований в долгосрочном плане. Очень понравился пример Удмуртии. Есть чему поучиться. Единственное, наверное, надо сплотить более наши муниципальные округа и муниципальные районы, вместе стратегию выработать по развитию каждого района. По более долгосрочному развитию, по планированию наших территорий необходимо делать это более точно, выверить самые необходимые цели», – сказала глава Выскодской волости Дновского района Елена Гуляева.

Напомним, с 13:30 участники форума смогли пообщаться с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и обсудить вопросы развития городов. В 16:00 началась дискуссия «Сила в развитии», отметили организаторы. Будут рассмотрены вопросы контрольно-надзорной деятельности в части полномочий органов местного самоуправления, подведены итоги марафона «Муниципальный диалог». Перед посетителями выступает помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин. Посетителям также представят специализированный портал для муниципального сообщества.