Четыре человека оказались зажаты в автомобиле после ДТП в Пскове

16:57, 21 июля 2026, ПАИ

В Пскове на перекрёстке Зонального шоссе и улицы Николая Васильева у дома 5/1 произошло столкновение автомобилей Mercedes и ГАЗ, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX











В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека оказались зажаты в автомобиле. Прибывшие на место сотрудники пожарного подразделения деблокировали пострадавших.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада медицины катастроф.

Обстоятельства происшествия выясняются.