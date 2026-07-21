Четыре человека оказались зажаты в автомобиле после ДТП в Пскове
В Пскове на перекрёстке Зонального шоссе и улицы Николая Васильева у дома 5/1 произошло столкновение автомобилей Mercedes и ГАЗ, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека оказались зажаты в автомобиле. Прибывшие на место сотрудники пожарного подразделения деблокировали пострадавших.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада медицины катастроф.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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