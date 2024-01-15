Пожилая псковичка фиктивно прописала нескольких иностранцев
Пожилая жительница Псковского района подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Отмечается, что в ноябре 2023 года на территории одной из деревень Псковского района 69-летняя пенсионерка фиктивно зарегистрировала нескольких граждан Узбекистана, а также гражданку Таджикистана без их фактического пребывания по месту регистрации.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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