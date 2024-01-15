Пожилая псковичка фиктивно прописала нескольких иностранцев

18:33, 15 января 2024, ПАИ

Пожилая жительница Псковского района подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что в ноябре 2023 года на территории одной из деревень Псковского района 69-летняя пенсионерка фиктивно зарегистрировала нескольких граждан Узбекистана, а также гражданку Таджикистана без их фактического пребывания по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.