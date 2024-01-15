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Экономика

Пять марок автомобилей подешевели в России

Пять марок автомобилей подешевели в России в январе, сообщает «Газета.Ru».

На 200 тысяч рублей снизились цены на «Москвич 6», на 240 тысяч – на семиместный кроссовер Chery Triggo 8. На 50–100 тысяч рублей подешевели кроссоверы Exeed TXL. На 150 тысяч рублей снизилась цена кроссовера Jetour Dashing, на 101 тысячу рублей – кроссовера Dongfeng 580.

Ранее сообщалось, что продажи легковых автомобилей в России выросли на 69 %, в 2023 году было продано 1,06 млн машин. Кроме того, цены на автозапчасти выросли в цене в диапазоне с 7 до 17 %.

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