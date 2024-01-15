Страны-соседи Украины призвали Еврокомиссию вернуть пошлины на украинские товары

07:45, 16 января 2024, ПАИ

Страны-соседи Украины призвали Еврокомиссию вернуть пошлины на украинские товары. Об этом со ссылкой на заявление главы Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя сообщает РИА Новости.

По словам Надя, Брюсселю необходимо найти решение и помочь европейским фермерам, защитив их интересы, и дать возможность развивать свой экспортный потенциал. «Одной из таких возможностей может стать введение таможенных сборов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию», — заявил Надь.

Глава Минсельхоза Венгрии объяснил, что фермеры ЕС понесли значительные потери после отмены общеевропейских квот и пошлин на импорт продукции с Украины. По его словам, аграрии в Европе должны быть защищены от «украинских демпинговых товаров и сельхозпродукции во многих случаях сомнительного качества». В заявлении Надь не указал, какие именно государства подписали обращение в Еврокомиссию.