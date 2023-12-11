Болгария стала самой несчастной страной ЕС

17:47, 11 декабря 2023, ПАИ

Болгария стала самой несчастной страной ЕС. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства (Евростат), пишет ТАСС.

В прошлом году болгары единственными среди всех опрошенных европейцев оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на 6 баллов по десятибалльной шкале – 5,7. Специалисты выяснили, что не очень устраивает нынешний уровень жизни и немцев – в среднем 6,5 балла. Рейтинг возглавила Австрия – жители этой европейской страны оценили уровень своего счастья в 7,9 балла. Второе место разделили Румыния, Польша и Финляндия – 7,7 балла.

В марте результаты опроса россиян по этой теме представил Всероссийский центр изучения общественного мнения. По его подсчетам, 82 % участников опроса считают себя счастливыми людьми.