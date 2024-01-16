Псков и Великий Новгород свяжет новый автобусный маршрут

08:14, 16 января 2024, ПАИ

Из Великого Новгорода в Псков будут ездить дополнительные автобусы. Об этом сообщает gpvn.ru со ссылкой на компанию «НовгородАвто».

Первый рейс состоится 2 февраля. Автобусы будут отправляться из Великого Новгорода в 7:00 и в 14:00 по пятницам и субботам, в 11:30 и 14:00 - в воскресенье. Возвращаться автобус будет из Пскова в 12:00 и в 19:30 по пятницам и субботам, а в воскресенье — в 16:30 и 19:00.

Путь займет три часа. Автобусы будут вмещать по 19 пассажиров, при необходимости компания готова запустить более вместительный транспорт.