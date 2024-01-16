Садовый дом сгорел в Печорском районе

08:59, 16 января 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировано в Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

15 января в 13:37 в Печорском районе в деревне Лесицко сгорел садовый дом. Предварительная причина возгорания – аварийный пожароопасный режим работы электросети. Спасены четыре хозяйственные постройки.

В 22:25 в Бежаницком районе в селе Чихачево на улице Октябрьской в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Спасен жилой дом.