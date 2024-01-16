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Культура

Органистка из Санкт-Петербурга даст концерт в Пскове 

21 января в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове пройдет концерт органной музыки из цикла «Бах и колокола Нотр-Дам», сообщили ПАИ организаторы.

Органистка из Санкт-Петербурга даст концерт в Пскове. Фото предоставлено организаторами концерта

В концерте принимает участие Алла Морозова (орган), выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных по специальности «орган», магистр Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки по специальности «орган», лауреат международных органных конкурсов.

В концерте «Бах и колокола Нотр-Дам» прозвучат лучшие избранные транскрипции произведений германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, написанные французскими композиторами-симфонистами и органистами-импровизаторами XIX-XXI веков Шарлем-Мари Видором, Марселем Дюпре, Жаном Гийу, а также Луи Виктором Жюлем Вьерном, являющимся главным органистом Собора Парижской Богоматери на протяжении 37 лет, и одна хоральная прелюдия самого «короля органа».

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.

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