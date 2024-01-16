«Сказочный лес» демонтируют в парке Строителей Пскова
Новогодний парк «Сказочный лес» демонтируют в парке Строителей Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
Рабочие начали убирать инсталляции сегодня, 16 января.
Более 30 тысяч человек посетили новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей, отметили организаторы.
«Более трёх недель новогодние украшения в парке Строителей радовали жителей и гостей нашего города. Без преувеличения можно сказать, что «Сказочный лес» стал настоящей точкой притяжении горожан в праздничные дни и подарил всем посетителям много красоты и новогоднего настроения», – подчеркнули в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка Пскова не простоит до конца января.
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