«Сказочный лес» демонтируют в парке Строителей Пскова

16:55, 16 января 2024, ПАИ

Новогодний парк «Сказочный лес» демонтируют в парке Строителей Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

























Рабочие начали убирать инсталляции сегодня, 16 января.

Более 30 тысяч человек посетили новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей, отметили организаторы.

«Более трёх недель новогодние украшения в парке Строителей радовали жителей и гостей нашего города. Без преувеличения можно сказать, что «Сказочный лес» стал настоящей точкой притяжении горожан в праздничные дни и подарил всем посетителям много красоты и новогоднего настроения», – подчеркнули в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка Пскова не простоит до конца января.