Главная новогодняя ёлка Пскова не простоит до конца января

18:04, 15 января 2024, ПАИ

Главную ёлку на Октябрьской площади в Пскове начинают демонтировать, она не простоит до конца января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета. Новогодние инсталляции будут оставаться дольше.

Отметим, «Сказочный лес» в Пскове начнут демонтировать завтра, 16 января.