Главная новогодняя ёлка Пскова не простоит до конца января
Главную ёлку на Октябрьской площади в Пскове начинают демонтировать, она не простоит до конца января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета. Новогодние инсталляции будут оставаться дольше.
Отметим, «Сказочный лес» в Пскове начнут демонтировать завтра, 16 января.
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