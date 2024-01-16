В Великих Луках разыскивают псевдоработников коммунальной службы, которые обманывают пенсионеров

18:01, 16 января 2024, ПАИ

Неизвестные женщина и мужчины под видом работников одной из коммунальных служб обманным путём завладели сбережениями пожилой женщины в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 13 января около 14:00 в квартиру дома на проспекте Ленина к 83-летней пенсионерке постучались неизвестные мужчина и женщина. Хозяйке они представились работниками коммунальной службы и сообщили, что пришли якобы для проверки системы водоснабжения и замены труб. Позже к ним присоединился ещё один мужчина.

Проведя определённые манипуляции в ванной, незнакомцы запросили за работу 40 тысяч рублей. У пенсионерки нашлось только 20 тысяч. Их она и отдала «специалистам». А когда те ушли – великолучанка поняла, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбудили уголовное дело. Проводится расследование. По имеющимся сведениям, приметы подозреваемых следующие: темноволосая женщина на вид 25-30 лет, ростом около 155 сантиметров, мужчина 25-30 лет с тёмными волосами и мужчина 30-35 лет ростом около 190 сантиметров.

Полиция располагает фотографией гражданина, который предположительно может быть одним из подозреваемых.

В этой связи всех, кто что-либо знает об обстоятельствах произошедшего или может сообщить о местонахождении злоумышленников, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть) или 02, 112.

Ранее сообщалось, что более 1100 уголовных дел по факту дистанционных преступлений возбудили в Пскове за 2023 год.

Самую распространённую схему мошенничества назвала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.