Самую распространенную схему мошенничества в Пскове назвала эксперт

16:13, 16 января 2024, ПАИ

Самую распространённую схему мошенничества назвала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

«Это когда к нам обращаются люди и говорят, что им позвонили сотрудники банка, полиции, ФСБ или каких-то других силовых структур и сказали, что от их имени пытаются оформить кредит, поэтому нужно снять деньги и через банкомат отправить их на «безопасный» счёт. Подавляющее количество потерпевших обращались к нам по этой причине. Доходило до восьми в день», – сообщила спикер пресс-конференции.

Некоторые переводили преступникам все свои сбережения, уточнила Валентина Комарова. «Более того, они брали кредиты, которые были заранее одобрены банками, или ходили по различным банкам в течение нескольких дней. Могли 15 раз сходить и перенаправлять свои деньги преступникам», – сказала она.