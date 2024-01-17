Восемь единиц техники устраняют последствия снегопадов в Великих Луках
Восемь единиц техники, в том числе погрузчик, выехали на борьбу с непогодой в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Рано утром на дороги выйдут и бригады рабочих. В первую очередь внимание будет уделено социальным объектам и автобусным остановкам.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Великих Луках продолжится с некоторыми перерывами в течение ближайших двух суток.
Напомним, 17 января в Псковской области ожидается переменная облачность и до -18 градусов.
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