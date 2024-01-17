Восемь единиц техники устраняют последствия снегопадов в Великих Луках

22:56, 16 января 2024, ПАИ

Восемь единиц техники, в том числе погрузчик, выехали на борьбу с непогодой в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Рано утром на дороги выйдут и бригады рабочих. В первую очередь внимание будет уделено социальным объектам и автобусным остановкам.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Великих Луках продолжится с некоторыми перерывами в течение ближайших двух суток.

Напомним, 17 января в Псковской области ожидается переменная облачность и до -18 градусов.