Путин поручил позаботиться о репатриации депортированных соотечественников

12:03, 17 января 2024, ПАИ

Представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных стран, поручил президент России Владимир Путин Правительству РФ в срок до 1 июля 2024 года, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, Латвия намеревается депортировать несколько тысяч российских граждан, которые не смогли сдать экзамен на знание латышского языка по разным причинам. На минувшей неделе латвийские власти уже выдворили из страны 82-летнего Бориса Каткова. Подробности читайте в специальном сюжете ПАИ.