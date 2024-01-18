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Общество

Главврач Псковского перинатального центра: С информированными мамами проще

С информированными будущими мамами врачам проще, признала главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Мария Грищук. Фото: ПАИ

«Сейчас мы развиваем школу материнства, где беременным женщинам рассказывают о подготовке к родам, в том числе психологической, о процессе родов, о грудном вскармливании и многом другом. Ведь очень важно, чтобы будущие мамы знали, что их будет ждать до, во время и после родов. Да и нам легче с информированными мамами. К тому же лучше мы дадим им верную и точную информацию, чем они найдут непроверенные сведения в интернете», – отметила Мария Грищук.

Специалист также напомнила, что в перинатальном центре можно заказать платную услугу сервисных родов с правом выбора врача, который будет сопровождать роженицу в родзале. «Я вообще сторонник того, чтобы тот, кто вёл беременность с ранних сроков, тот и сопровождал женщину в родах и в послеродовом периоде. Это идеальный сценарий», – подчеркнула специалист.

Мария Грищук рассказала о планах по расширению возможностей клинико-лабораторного обследования женщин. «Предвидится и сотрудничество с лабораторией ПсковГУ. У нас вообще с вузом дружеские отношения. К нам на занятия регулярно приходят студенты 4-6 курсов. К тому же мы начали процесс переноса симуляционного центра из ПсковГУ к нам: часть оборудования уже у нас. На нашей базе проходят занятия, лекции, семинары для студентов-медиков, и тут же мы показываем всё необходимое на практике. Обучаем всему, вплоть от анализа медицинских документов. И конечно, ждем будущих врачей на работу к нам в центр, потому что дефицит кадров присутствует, сейчас нагрузка на врачей большая», – констатировала главврач.

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