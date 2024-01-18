Зоозащитники приглашают псковичей на дог-трекинг

16:50, 17 января 2024, ПАИ

Отправиться на бесплатную прогулку с собаками по пересечённой местности смогут псковичи 21 января вместе с сотрудниками приюта «Шанс», сообщили зоозащитники в группе организации.

Организаторы рекомендуют одеться в тёплую, удобную одежду и взять с собой запасные варежки. Также по желанию можно взять термос с чаем и воду. Угощения для питомца рекомендуют складывать в небольшую поясную сумку. Угостить животное можно будет кусочками вареной колбасы, сосисками или сухим кормом.

«Можно неопытным волонтёрам. Расскажем, покажем, научим, как безопасно и комфортно погулять с собакой», – отметили в приюте.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо приехать 21 января в 12:00 к воротам приюта «Шанс» (улица Советской Армии, 56б). Записаться на прогулку можно по телефону 8-911-887-05-64 (Марина).

Также в приюте отметили, что всегда будут рады посильной вещевой помощи: мясным продуктам (кроме свинины), крупе (гречка, продел, рис), сухому корму, каплям от паразитов для собак, длинным брезентовым поводкам с крупным карабином, мискам, кастрюлям, б/у полотенцам и постельному белью.