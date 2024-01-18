Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зоозащитники приглашают псковичей на дог-трекинг

Отправиться на бесплатную прогулку с собаками по пересечённой местности смогут псковичи 21 января вместе с сотрудниками приюта «Шанс», сообщили зоозащитники в группе организации.

Зоозащитники приглашают псковичей на дог-трекинг. Фото: ПАИ

Организаторы рекомендуют одеться в тёплую, удобную одежду и взять с собой запасные варежки. Также по желанию можно взять термос с чаем и воду. Угощения для питомца рекомендуют складывать в небольшую поясную сумку. Угостить животное можно будет кусочками вареной колбасы, сосисками или сухим кормом.

«Можно неопытным волонтёрам. Расскажем, покажем, научим, как безопасно и комфортно погулять с собакой», – отметили в приюте.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо приехать 21 января в 12:00 к воротам приюта «Шанс» (улица Советской Армии, 56б). Записаться на прогулку можно по телефону 8-911-887-05-64 (Марина).

Также в приюте отметили, что всегда будут рады посильной вещевой помощи: мясным продуктам (кроме свинины), крупе (гречка, продел, рис), сухому корму, каплям от паразитов для собак, длинным брезентовым поводкам с крупным карабином, мискам, кастрюлям, б/у полотенцам и постельному белью.

Версия для печати













18 января 2024

Голодный вечер: названы обычаи и приметы Крещенского сочельника
18 января 2024

Врач объяснила, как подготовить организм к крещенским купаниям
18 января 2024

Крещенский сочельник отмечают православные верующие 
17 января 2024

Михаил Ведерников рассказал о цифровых проектах Псковской области в новых регионах России
17 января 2024

Профессор Ишевский объяснил, почему импортные яйца могут иметь рыбный привкус
17 января 2024

Опубликовано видео с места возгорания автомобиля в Черёхе
17 января 2024

Реставрация Крыпецкого монастыря продолжается в Псковском районе
17 января 2024

Дружинники обеспечили безопасность граждан на месте возгорания автомобиля в Черёхе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...