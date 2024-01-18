Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач объяснила, как подготовить организм к крещенским купаниям

Как подготовить организм к крещенским купаниям, рассказала газете «Известия» терапевт Центральной поликлиники ЦКБ-ЖД Медицина Маргарита Фролова.

По её словам, необходимо подготовить тело к холодной воде. Нужно обливать такой водой ноги по щиколотку или колени, а также обтирать себя мокрым полотенцем. Она отметила, что подобная процедура поможет побороть страх холода перед крещенскими купаниями. «Хотя полноценную подготовку к встрече с ледяной водой стоило начинать еще в сентябре», – подчеркнула врач.

Кроме того, перед ночным купанием нельзя много есть, но при этом и нельзя быть голодным. Перед погружением строго запрещается пить алкогольные напитки.

Желающим окунуться в прорубь нужно взять с собой тёплое полотенце, нескользкую обувь, шапочку для волос, а также можно взять плотный нескользящий коврик.

Ранее псковичам дали рекомендации о купании в крещенской купели. Кроме того, рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение.

Напомним, что также в региональном ГУ МЧС России были определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. О погоде на Крещение можно прочитать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2024

Голодный вечер: названы обычаи и приметы Крещенского сочельника
18 января 2024

Врач объяснила, как подготовить организм к крещенским купаниям
18 января 2024

Крещенский сочельник отмечают православные верующие 
17 января 2024

Михаил Ведерников рассказал о цифровых проектах Псковской области в новых регионах России
17 января 2024

Профессор Ишевский объяснил, почему импортные яйца могут иметь рыбный привкус
17 января 2024

Опубликовано видео с места возгорания автомобиля в Черёхе
17 января 2024

Реставрация Крыпецкого монастыря продолжается в Псковском районе
17 января 2024

Дружинники обеспечили безопасность граждан на месте возгорания автомобиля в Черёхе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...