Врач объяснила, как подготовить организм к крещенским купаниям

07:51, 18 января 2024, ПАИ

Как подготовить организм к крещенским купаниям, рассказала газете «Известия» терапевт Центральной поликлиники ЦКБ-ЖД Медицина Маргарита Фролова.

По её словам, необходимо подготовить тело к холодной воде. Нужно обливать такой водой ноги по щиколотку или колени, а также обтирать себя мокрым полотенцем. Она отметила, что подобная процедура поможет побороть страх холода перед крещенскими купаниями. «Хотя полноценную подготовку к встрече с ледяной водой стоило начинать еще в сентябре», – подчеркнула врач.

Кроме того, перед ночным купанием нельзя много есть, но при этом и нельзя быть голодным. Перед погружением строго запрещается пить алкогольные напитки.

Желающим окунуться в прорубь нужно взять с собой тёплое полотенце, нескользкую обувь, шапочку для волос, а также можно взять плотный нескользящий коврик.

Ранее псковичам дали рекомендации о купании в крещенской купели. Кроме того, рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение.

Напомним, что также в региональном ГУ МЧС России были определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. О погоде на Крещение можно прочитать здесь.