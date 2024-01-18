В России создали первый 12-кубитный процессор на сверхпроводниках
Первый в России 12-кубитный квантовый процессор на основе сверхпроводников создали учёные Московского физико-технического университета (МФТИ). Об этом пишет газета «Известия».
Сверхпроводники позволяют проводить электрический ток без сопротивления и потерь электроэнергии. На создание квантового процессора ушло около года. Старший научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Глеб Фёдоров рассказал, что это очередной очень важный шаг в усовершенствовании технологии создания таких процессоров.
До конца следующего 2025 года учёные планируют сделать по подобной технологии первый 16-кубитный процессор.
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