В России создали первый 12-кубитный процессор на сверхпроводниках

08:29, 18 января 2024, ПАИ

Первый в России 12-кубитный квантовый процессор на основе сверхпроводников создали учёные Московского физико-технического университета (МФТИ). Об этом пишет газета «Известия».

Сверхпроводники позволяют проводить электрический ток без сопротивления и потерь электроэнергии. На создание квантового процессора ушло около года. Старший научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Глеб Фёдоров рассказал, что это очередной очень важный шаг в усовершенствовании технологии создания таких процессоров.

До конца следующего 2025 года учёные планируют сделать по подобной технологии первый 16-кубитный процессор.