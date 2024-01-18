Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли в Плюссе
Пятитысячную купюру с признаками подделки выявили в финансовой организации Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Денежную купюру с признаками подделки обнаружили в кассе финансового учреждения в Плюссе 17 января. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Сотрудники ведомства напомнили, что при обнаружении поддельной купюры или возникновении сомнений в подлинности денежных средств следует без промедления обратиться в полицию. Также ни в коем случае нельзя отдавать поддельную банкноту сбытчику или кому-то ещё.
Ранее полицейские изъяли фальшивые пятитысячные банкноты в Пскове и Великих Луках.
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