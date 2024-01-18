18 спортсменов представят Псковскую область на первенстве России по джиу-джитсу
18 спортсменов Псковской области выступят на первенстве России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет и до 21 года. Соревнования пройдут в Конаково Тверской области с 19 по 21 января. Об этом сообщила президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко корреспонденту ПАИ.
В сборную региона вошли спортсмены из Пскова, Великих Лук, Острова и Печор.
Победители и призёры состязаний имеют право на присвоение соответствующих спортивных званий и разрядов по джиу-джитсу.
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