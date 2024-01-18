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18 спортсменов представят Псковскую область на первенстве России по джиу-джитсу

18 спортсменов Псковской области выступят на первенстве России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет и до 21 года. Соревнования пройдут в Конаково Тверской области с 19 по 21 января. Об этом сообщила президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко корреспонденту ПАИ.

18 спортсменов представят Псковскую область на первенстве России по джиу-джитсу. На фото великолучане, отправившиеся на первенство. Фото: академия борьбы «Стрела» в соцсети «ВКонтакте»

В сборную региона вошли спортсмены из Пскова, Великих Лук, Острова и Печор.

Победители и призёры состязаний имеют право на присвоение соответствующих спортивных званий и разрядов по джиу-джитсу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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