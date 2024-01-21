Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 5 млн рублей выиграл псковский храм в конкурсе президентских грантов

Храм Александра Невского стал победителем конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в 2024 году. Об этом сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Порядка 5 млн рублей выиграл псковский храм в конкурсе президентских грантов на развитие гражданского общества. Фото: группа храма Александра Невского в соцсети «ВКонтакте»

Сумма гранта для реализации проекта «Ковчег Добра» составляет почти пять млн рублей. Основная часть субсидии будет направлена на приобретение грузовой машины для нужд центра гуманитарной помощи «БлагоДарю».

Отмечается, что это самый крупный грант среди организаций Псковской области, участвующих в этом конкурсе.

Всего в Псковской области в первом в 2024 году конкурсе Фонда президентских грантов победителями стали семь проектов НКО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 января 2024

Год семьи торжественно открыли в Палкино
21 января 2024

Продолжается реставрация колокольни Троицкого собора в Пскове
21 января 2024

Очередная магнитная буря надвигается на Землю
21 января 2024

Псковичей предупреждают об опасности схода снега и льда с крыш зданий
21 января 2024

Ветреную и ненастную погоду принесут циклоны на Северо-Запад
21 января 2024

Студент Великолукской ГСХА стал дипломантом международного конкурса
21 января 2024

«Танцующие перемены» начали проводить в Усвятской школе
21 января 2024

«Выходные в Пскове» выиграл житель Вологодской области на выставке «Россия»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...