Порядка 5 млн рублей выиграл псковский храм в конкурсе президентских грантов

10:20, 21 января 2024, ПАИ

Храм Александра Невского стал победителем конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в 2024 году. Об этом сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Сумма гранта для реализации проекта «Ковчег Добра» составляет почти пять млн рублей. Основная часть субсидии будет направлена на приобретение грузовой машины для нужд центра гуманитарной помощи «БлагоДарю».

Отмечается, что это самый крупный грант среди организаций Псковской области, участвующих в этом конкурсе.

Всего в Псковской области в первом в 2024 году конкурсе Фонда президентских грантов победителями стали семь проектов НКО.