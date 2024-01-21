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Общество

Год семьи торжественно открыли в Палкино

Торжественная церемония открытия Года семьи состоялась в Палкино, сообщает газета «Льновод».

  • Год семьи торжественно открыли в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Год семьи торжественно открыли в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Год семьи торжественно открыли в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Год семьи торжественно открыли в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Год семьи торжественно открыли в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Год семьи торжественно открыли в Палкино
    Фото: газета «Льновод»

Работники районного центра досуга подготовили поздравительную программу «Золотой юбилей», в рамках которой чествовали семью Алевтины и Владимира Бабиных, накануне отметивших 50-летие совместной жизни.

«Дорогие Батюшка и Матушка! От всей своей огромной семьи примите поздравление в честь такой знаменательной даты! Пусть Господь сподобит всех нас увидеть не только этот юбилей 50-летия, но и множество других, которые настанут вслед за ним. Продолжайте быть проводниками радости и любви в этом мире. Пусть пример вашей семьи будет для нас несокрушимой опорой на многая-многая лета», – написали в газете.

  • Год семьи торжественно открыли в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Год семьи торжественно открыли в Палкино
    Фото: газета «Льновод»

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о мерах поддержки в Год семьи.

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