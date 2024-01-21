Год семьи торжественно открыли в Палкино

23:17, 21 января 2024, ПАИ

Торжественная церемония открытия Года семьи состоялась в Палкино, сообщает газета «Льновод».



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»











Работники районного центра досуга подготовили поздравительную программу «Золотой юбилей», в рамках которой чествовали семью Алевтины и Владимира Бабиных, накануне отметивших 50-летие совместной жизни.

«Дорогие Батюшка и Матушка! От всей своей огромной семьи примите поздравление в честь такой знаменательной даты! Пусть Господь сподобит всех нас увидеть не только этот юбилей 50-летия, но и множество других, которые настанут вслед за ним. Продолжайте быть проводниками радости и любви в этом мире. Пусть пример вашей семьи будет для нас несокрушимой опорой на многая-многая лета», – написали в газете.



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о мерах поддержки в Год семьи.