В России планируют проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек

07:49, 22 января 2024, ПАИ

Психолого-педагогическую экспертизу игрушек начнут проводить в России. Роскачество подготовило проект ГОСТа, в котором названы критерии, позволяющие определить безопасные для детей игрушки. Об этом сообщает газета «Известия».

Кроме того, Роскачество определило 13 признаков игрушек, которые способны причинить вред не только здоровью, но и развитию детей. К ним относятся, например, игрушки, которые оправдывают допустимость насилия, изображают жестокость или вызывают страх.

Вместе с этим игрушки не должны призывать к антиобщественным действиям. Их необходимо создавать по концепции торжества добра над злом.

Напомним, что в настоящее время на рынке нет критериев, которые могли бы отличить безопасную игрушку для детей от небезопасной.