День войск авиации противовоздушной обороны отмечают в России
День войск авиации противовоздушной обороны отмечают в России сегодня, 22 января. Об этом сообщает портал calend.ru.
Приказ об учреждении этого праздника был подписан в 1996 году. На тот момент времени войска ПВО РФ являлись самостоятельным видом войск, а сейчас выполнение боевых задач осуществляют Воздушно-космические силы РФ.
История авиации ПВО относится ещё к годам Первой мировой войны. Тогда в составе царской армии были созданы первые в стране эскадрильи самолётов для защиты Петрограда.
Круглосуточное боевое дежурство несут в небе лётчики авиации ПВО, которые отмечают свой профессиональный праздник сегодня. Чаще всего это происходит в воздухе или на аэродроме.
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