День войск авиации противовоздушной обороны отмечают в России

08:41, 22 января 2024, ПАИ

День войск авиации противовоздушной обороны отмечают в России сегодня, 22 января. Об этом сообщает портал calend.ru.

Приказ об учреждении этого праздника был подписан в 1996 году. На тот момент времени войска ПВО РФ являлись самостоятельным видом войск, а сейчас выполнение боевых задач осуществляют Воздушно-космические силы РФ.

История авиации ПВО относится ещё к годам Первой мировой войны. Тогда в составе царской армии были созданы первые в стране эскадрильи самолётов для защиты Петрограда.

Круглосуточное боевое дежурство несут в небе лётчики авиации ПВО, которые отмечают свой профессиональный праздник сегодня. Чаще всего это происходит в воздухе или на аэродроме.