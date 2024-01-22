Два судимых мужчины через окно обокрали баню великолукской пенсионерки

09:39, 22 января 2024, ПАИ

Два судимых мужчины обокрали баню великолукской пенсионерки. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

С начала ноября по начало декабря 2023 года неизвестные через открытое окно обокрали баню в Мебельном проезде в Великих Луках.

Оттуда злоумышленники похитили стиральную машинку и бак из нержавеющей стали, принадлежавшие 71-летней пенсионерке. Сумма причиненного ущерба составила 4 500 рублей.

В этом преступлении подозреваются неоднократно судимый безработный 41-летний житель Невеля и ранее судимый безработный 50-летний великолучанин. Они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.