Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на президентских выборах

11:46, 22 января 2024, ПАИ

Штаб Путина сдал в Центризбирком подписи в поддержку его кандидатуры для регистрации на президентских выборах, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

Всего в Центризбирком доставили 95 коробок с подписными листами. Действующий президент России Владимир Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого доставлены в ЦИК. Сопредседатель штаба Владимир Машков рассказал, что всего было собрано в 10 раз больше подписей, чем нужно. Но предоставили только 315 тысяч, как положено по закону.

Напомним, самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Центризбирком должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование пройдёт в три дня: 15, 16 и 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента. Это Николай Харитонов (от КПРФ), Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).

Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца.