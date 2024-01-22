Кулинарный конкурс «Сытый студент» пройдёт в Пскове
Ежегодный конкурс для студентов «Сытый студент» пройдёт в Пскове 26 января, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
Кулинарное состязание состоится в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель» в 16:00.
Главной тематикой кулинарных работ в этом году стал «Студенческий деликатес».
К участию в конкурсе допускаются команды из четырёх человек. Также должны быть подготовлены все необходимые продукты. В день конкурса нужно за полчаса приготовить одно или несколько блюд.
Конкурсное жюри оценит работы по нескольким критериям, среди которых презентация, соответствие продуктов теме конкурса, сервировка и вкусовые качества.
Оцениваться также будет общая стилистика команды. Должны быть общая атрибутика, использование одинаковых цветов в одежде, девиз и представление команды перед началом конкурса.
Подать заявку на участие можно до 24 января.
Отметим, организатором выступает Псковский городской молодёжный центр.
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