Кулинарный конкурс «Сытый студент» пройдёт в Пскове

12:24, 22 января 2024, ПАИ

Ежегодный конкурс для студентов «Сытый студент» пройдёт в Пскове 26 января, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Кулинарное состязание состоится в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель» в 16:00.

Главной тематикой кулинарных работ в этом году стал «Студенческий деликатес».

К участию в конкурсе допускаются команды из четырёх человек. Также должны быть подготовлены все необходимые продукты. В день конкурса нужно за полчаса приготовить одно или несколько блюд.

Конкурсное жюри оценит работы по нескольким критериям, среди которых презентация, соответствие продуктов теме конкурса, сервировка и вкусовые качества.

Оцениваться также будет общая стилистика команды. Должны быть общая атрибутика, использование одинаковых цветов в одежде, девиз и представление команды перед началом конкурса.

Подать заявку на участие можно до 24 января.

Отметим, организатором выступает Псковский городской молодёжный центр.