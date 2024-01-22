Александр Голышев: Реформирование МСУ даёт позитивные результаты

15:45, 22 января 2024, ПАИ

Российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев поблагодарил всех работников местного самоуправления за самоотверженный труд.

Он отметил, что реформирование МСУ даёт позитивные результаты. В беседе с корреспондентом ПАИ он заявил, что сейчас формируется соответствующая инфраструктура, позволяющая реализовывать социальную активность населения.

«Обращение президента России к таким словам, как малая родина, судьба человека, говорит о многом. В отличие от глобалистических устремлений Запада, Россия провозглашает человека высшей ценностью, имеющей приоритетное значение перед государством и обществом. Формы самоорганизации местных сообществ, их самостоятельная деятельность обеспечивают гражданам непосредственно или через представительные органы возможность решать вопросы местного значения в границах муниципального образования исходя из интересов жителей с учётом историко-культурных и иных местных традиций. Именно на локальной территории достигается максимальная активность населения, определяются их интересы и запросы, воспитываются любовь к малой родине, патриотизм, желание служить Отечеству. Своевременен и указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Этот указ подчёркивает важность этой работы и уважение к лучшим служителям муниципального служения», – отметил Александр Голышев.

Напомним, что делегация Псковской области приняла участие в церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». В числе финалистов премии в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности» был и Островский район. Проект «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района» направлен на улучшение инвестиционного климата на территории муниципалитета, оказание поддержки инвесторам и снижение административных барьеров.