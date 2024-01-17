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Псковская делегация приняла участие в церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Делегация Псковской области приняла участие в торжественной церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая прошла в рамках Всероссийского форума «Малая родина – сила России», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Псковская делегация приняла участие в церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

Делегацию возглавил замгубернатора Псковской области Александр Серавин.

На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно муниципальный уровень и местное самоуправление определяют образ страны.

В числе финалистов премии в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности» был Островский район с проектом «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района». Он направлен на улучшение инвестиционного климата на территории муниципалитета, оказание поддержки инвесторам и снижение административных барьеров.

В рамках форума псковичи посетили множество площадок, на которых они смогли поделиться своими успешными практиками и познакомиться с опытом коллег из других регионов.

Всероссийская премия «Служение» учреждена в соответствии с поручением Владимира Путина. Награда присуждается в десяти номинациях представителям муниципального сообщества, внёсшим вклад в решение вопросов местного значения. В этом году было рассмотрено около 19 тысяч заявок из 89 субъектов России.

Напомним, на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» презентовали портал, призванный помочь жителям муниципалитетов и специалистам местного самоуправления. По словам начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елены Тимашовой, портал будет полезен для муниципальных служащих, в том числе для повышения их квалификации.

Кроме того, отмечалось, что для работников местного самоуправления в России учредили почётное звание.

Сообщалось также, что псковская делегация – представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и ветераны СВО – приняла участие во II Всероссийском форуме «Вместе победим».

Также напомним, что президент России Владимир Путин объявил о продлении всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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