В Белоруссию передадут останки красноармейцев, оборонявших Великие Луки в годы войны

17:32, 22 января 2024, ПАИ

Останки бойцов Красной Армии, погибших в 1941 году при обороне Великих Лук, отправили в Белоруссию сегодня, 22 января. Торжественная церемония передачи прошла в Булынинском доме культуры, пишет Luki-News.

Погибшие красноармейцы родом из Белоруссии. Благодаря работе поисковых отрядов, участники Великой Отечественной войны Константин Тарелкин и младший командир Иван Холодняков обретут вечный покой рядом со своими родственниками в Белоруссии.

Подробности можно посмотреть в эфире «Первого Псковского» сегодня, 22 января, в 20:00.

Ранее сообщалось, что останки восьми бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пустошкинском районе Псковской области.