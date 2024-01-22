Реставрация Святогорского монастыря продолжается в Пушкинских Горах

20:44, 22 января 2024, ПАИ

Реставрация Святогорского Свято-Успенского монастыря продолжается в Пушкинских Горах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Во время предпроектных работ специалисты выявили все этапы строительства собора и разработали методику проведения работ. Реставрация началась в конце лета 2023 года. В настоящее время выполнена часть работы на фасадами, которая продолжится в тёплое время. Это связано с технологиями и требованиями реставрационных стандартов.

Внутри храма определяются места сохранившейся исторической обмазки, проводится вычинка элементов штукатурки. Следующим этапом станет укрепление стен и фундаментов. Большая часть работы над фасадами, кровлей и куполами будет выполнена к юбилейным торжествам, посвящённым 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Затем реставрация продолжится и будет завершена в конце года.

Святогорский Свято-Успенский монастырь был основан по велению царя Ивана IV в 1569 году и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.

Ранее сообщалось, что в монастыре открыли фрагменты фресковых орнаментов.