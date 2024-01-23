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Спорт

Семинар для баскетбольных арбитров прошёл в Пскове

Установочный семинар для арбитров Коллегии баскетбольных судей Псковской области, которые назначены на игры чемпионата Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд, прошёл в Пскове 19 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Семинар для баскетбольных арбитров области прошёл в Пскове. Фото: Псковская региональная федерация баскетбола

В рамках семинара обсуждали такие аспекты, как блокировка и столкновение, ненужные контакты, принцип преимущества, протоколы FIBA, механика и коммуникация. Также участники поговорили о ближайших спортивных мероприятиях под эгидой федерации, на которых будут работать исключительно арбитры Коллегии баскетбольных судей Псковской области.

«На этом семинаре постарались затронуть одни из самых проблемных аспектов современного судейства. Разобрали протоколы FIBA, которые помогают принять правильное решение на площадке. Приняли решение, что подобные установочные семинары будем стараться проводить перед каждыми крупными соревнованиями. Такие мероприятия очень сплачивают и настраивают на серьёзную работу. Также будем проводить большую работу внутри чемпионата по разбору игр», – отметил исполнительный директор Псковской региональной федерации баскетбола Денис Аторин.

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