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Подведены итоги баскетбольного турнира «Локобаскет» в дивизионе «Юг» в Псковской области

Подведены итоги дивизионального этапа «Локобаскет» Псковской области в дивизионе «Юг», который прошёл в Локне 20 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

  • Подведены итоги баскетбольного турнира «Локобаскет» в дивизионе «Юг» в Псковской области
    Фото: Псковская региональная федерация баскетбола
  • Подведены итоги баскетбольного турнира «Локобаскет» в дивизионе «Юг» в Псковской области
    Фото: Псковская региональная федерация баскетбола
  • Подведены итоги баскетбольного турнира «Локобаскет» в дивизионе «Юг» в Псковской области
    Фото: Псковская региональная федерация баскетбола
  • Подведены итоги баскетбольного турнира «Локобаскет» в дивизионе «Юг» в Псковской области
    Фото: Псковская региональная федерация баскетбола
  • Подведены итоги баскетбольного турнира «Локобаскет» в дивизионе «Юг» в Псковской области
    Фото: Псковская региональная федерация баскетбола
  • Подведены итоги баскетбольного турнира «Локобаскет» в дивизионе «Юг» в Псковской области
    Фото: Псковская региональная федерация баскетбола

Первое место в женском зачёте заняла команда локнянской школы. Серебро соревнований досталось великолукской школе № 12. Замкнули тройку лидеров ученики Куньинской школы.

Среди юношей первое место заняли воспитанники великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской. Серебряными призёрами стали ученики из Новосокольников. Спортсмены из Красногородской школы завоевали бронзу состязаний.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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