Подведены итоги баскетбольного турнира «Локобаскет» в дивизионе «Юг» в Псковской области

12:41, 23 января 2024, ПАИ

Подведены итоги дивизионального этапа «Локобаскет» Псковской области в дивизионе «Юг», который прошёл в Локне 20 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.



Фото: Псковская региональная федерация баскетбола



Фото: Псковская региональная федерация баскетбола



Фото: Псковская региональная федерация баскетбола



Фото: Псковская региональная федерация баскетбола



Фото: Псковская региональная федерация баскетбола



Фото: Псковская региональная федерация баскетбола











Первое место в женском зачёте заняла команда локнянской школы. Серебро соревнований досталось великолукской школе № 12. Замкнули тройку лидеров ученики Куньинской школы.

Среди юношей первое место заняли воспитанники великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской. Серебряными призёрами стали ученики из Новосокольников. Спортсмены из Красногородской школы завоевали бронзу состязаний.

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