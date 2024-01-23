«Мастерская новых медиа» открыла набор на новый медиапоток

11:59, 23 января 2024, ПАИ

«Мастерская новых медиа» открыла набор на первый образовательный медиапоток в 2024 году, сообщили организаторы программы.

Обучение начнётся в марте 2024 года, в нём смогут принять участие медиаспециалисты, медиаменеджеры, блогеры, контент-мейкеры, продюсеры и SMM-специалисты. Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) можно до 5 февраля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Прошедших участников ждёт несколько очных модулей в Москве, лучшие кандидаты будут допущены до финального этапа – онлайн-интервью. Обучение на программе бесплатное.

Во время обучения участники узнают об особенностях создания конструктивного контента и проектов, современных трендах коммуникации в интернете, формировании и развитии личного бренда в медиа. Они также разработают эффективную медистратегию, изучат техники информационных кампаний и опыт мастеров и их команд. По окончании программы выпускники станут частью сообщества мастерской и получат дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.

Куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец отметила, что к отбору кандидатов на обучение в «Мастерскую новых медиа» необходимо подходить очень ответственно, так как участники формируют президентский кадровый резерв, который должен соответствовать актуальным запросам, способен встать на защиту страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе. «Нас это мотивирует находить новые решения и подходы в развитии программы», – подчеркнула она.

В рамках программы участники получат опыт тех, кто определяет развитие современной медиаотрасли. Так, наставниками мастерской станут ведущие российские медиаэксперты, в числе которых Владимир Соловьев, Кристина Потупчик, Александр Цыпкин, Юрий Бардаш, Алексей Гореславский, Арам Габрелянов, Владимир Табак и Катя Агранович.

Выпускниками программы «Мастерская новых медиа» уже являются 840 человек из 85 регионов. Они реализуют более 150 полезных проектов, организовали несколько десятков информационных кампаний по продвижению актуальной повестки.

Целью программы «Мастерская новых медиа» является формирование президентского кадрового резерва в сфере новых медиа. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».