Евгений Панферов назвал промежуточные итоги объединения Великолукской межрайонной и Псковской областной больниц

12:07, 23 января 2024, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал о предварительных итогах объединения с Великолукской межрайонной больницей.

Напомним, о планах по объединению Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы губернатор Михаил Ведерников сообщил журналистам в октября 2023 года.

«За это время при поддержке комитета по здравоохранению Псковской области был увеличен объем государственного задания на оказание медпомощи за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Увеличен охват населения, получившего медицинскую помощь по профилям общая хирургия, травматология-ортопедия, урология, нейрохирургия, пульмонология, терапия, неврология, гастроэнтерология», – сообщил Евгений Панферов.

В 2024 году получены дополнительные объемы государственного задания по дневному стационару по всем профилям. Это позволит оказывать медпомощь с применением стационарозамещающих технологий, отметил он.

Одним из приоритетных направлений интеграции является улучшение материально-технической базы медицинского учреждения южной столицы региона и повышение комфорта пациентов. «Комфорт пациента и сокращение времени ожидания плановой медицинской помощи — наш приоритет, и поэтому делаем все возможное, чтобы помочь Великолукской больнице модернизировать свою работу в кратчайшие сроки», — подчеркнул главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Добавим, в Великолукскую больницу были переданы 15 холодильников, 20 медицинских кроватей, 6 из которых – в родильный дом. 30 комфортных кроватей с медицинскими матрасами и 20 прикроватных тумбочек переданы из областной больницы в филиал «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы.

Кроме того, были начаты работы по благоустройству прибольничной территории, по обслуживанию и приведению в порядок транспортных средств медучреждения.

«На регулярной основе проводим телемедицинские консультации в случаях, требующих участия врачей областной клинической больницы. Сотрудниками оказывается помощь в обновлении методической базы, приведении её в соответствие с требованиями Минздрава России», – отметил главный врач Евгений Панферов.