Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Евгений Панферов назвал промежуточные итоги объединения Великолукской межрайонной и Псковской областной больниц

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал о предварительных итогах объединения с Великолукской межрайонной больницей.

Напомним, о планах по объединению Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы губернатор Михаил Ведерников сообщил журналистам в октября 2023 года.

Великолукская межрайонная больница. Фото предоставлены Псковской областной клинической больницей

«За это время при поддержке комитета по здравоохранению Псковской области был увеличен объем государственного задания на оказание медпомощи за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Увеличен охват населения, получившего медицинскую помощь по профилям общая хирургия, травматология-ортопедия, урология, нейрохирургия, пульмонология, терапия, неврология, гастроэнтерология», – сообщил Евгений Панферов.

В 2024 году получены дополнительные объемы государственного задания по дневному стационару по всем профилям. Это позволит оказывать медпомощь с применением стационарозамещающих технологий, отметил он.

Одним из приоритетных направлений интеграции является улучшение материально-технической базы медицинского учреждения южной столицы региона и повышение комфорта пациентов. «Комфорт пациента и сокращение времени ожидания плановой медицинской помощи — наш приоритет, и поэтому делаем все возможное, чтобы помочь Великолукской больнице модернизировать свою работу в кратчайшие сроки», — подчеркнул главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Добавим, в Великолукскую больницу были переданы 15 холодильников, 20 медицинских кроватей, 6 из которых – в родильный дом. 30 комфортных кроватей с медицинскими матрасами и 20 прикроватных тумбочек переданы из областной больницы в филиал «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы.
Кроме того, были начаты работы по благоустройству прибольничной территории, по обслуживанию и приведению в порядок транспортных средств медучреждения.

«На регулярной основе проводим телемедицинские консультации в случаях, требующих участия врачей областной клинической больницы. Сотрудниками оказывается помощь в обновлении методической базы, приведении её в соответствие с требованиями Минздрава России», – отметил главный врач Евгений Панферов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Свыше трёх тысяч обращений поступило на телефон доверия в Псковской области за год
23 января 2024

С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
23 января 2024

Меры поддержки лиц с ОВЗ обсуждают в штабе общественной поддержки Псковской области
23 января 2024

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор
23 января 2024

Себежанин выступил с концертом перед бойцами СВО в военном госпитале под Москвой
23 января 2024

До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 24 января
23 января 2024

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
23 января 2024

Дни ПсковГУ пройдут на выставке «Россия» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...