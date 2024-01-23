Псковичи стали победителями и призёрами регионального турнира по самбо в Тверской области

13:57, 23 января 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», стали победителями и призёрами регионального турнира по самбо среди юношей и девушек 11-12 и 12-14 лет. Соревнования прошли в Ржеве в Тверской области 20 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Среди юношей и девушек 2012-2013 годов рождения победу одержал пскович Дарий Ищук. Также бронза соревнований досталась Варваре Михайловой.

Кирилл Галиновский стал бронзовым призёром в состязаниях среди юношей 2010-2011 годов рождения.

Тренирует спортсменов Елена Иванова.

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