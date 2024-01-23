Будущих псковских медиков учат правильно общаться с пациентами
Будущих псковских медиков учат правильно общаться с пациентами, сообщили ПАИ в комитете Псковской области по здравоохранению.
На занятии под руководством медицинского психолога Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Есевой студенты Псковского медицинского колледжа выяснили, как устанавливать и поддерживать контакты с людьми, узнали, что необходимо для построения эффективного общения в разных ситуациях.
«Отношения между врачом и пациентом являются основой любой медицинской деятельности, а благополучие их развития зависит от установления успешной коммуникации», - подчеркнули в комитете по здравоохранению.
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