Будущих псковских медиков учат правильно общаться с пациентами

12:46, 23 января 2024, ПАИ

Будущих псковских медиков учат правильно общаться с пациентами, сообщили ПАИ в комитете Псковской области по здравоохранению.

На занятии под руководством медицинского психолога Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Есевой студенты Псковского медицинского колледжа выяснили, как устанавливать и поддерживать контакты с людьми, узнали, что необходимо для построения эффективного общения в разных ситуациях.

«Отношения между врачом и пациентом являются основой любой медицинской деятельности, а благополучие их развития зависит от установления успешной коммуникации», - подчеркнули в комитете по здравоохранению.