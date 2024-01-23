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Общество

Порядка 300 ёлок собрали на переработку в Пскове

Порядка 300 ёлок на переработку после новогодних праздников собрали экоактивисты в Пскове в рамках акции «Ёлки-палки». Об этом рассказал ПАИ руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник.

Фото здесь и далее: Елена Коноплёва / ПАИ

Сегодня, 23 января, на площадке «Экобазы 60» собранные деревья измельчают и превращают в щепу.

«Проект «Ёлки-палки» направлен на создание культуры раздельного сбора, как и в принципе работа всей нашей организации. Она помогает вовлечь большее количество жителей Пскова в эту тему. Мы показываем на практике, что даже ёлки не нужно выбрасывать, а давать им вторую жизнь. Мы это сделали с помощью измельчения», – подчеркнул Максим Сотник.

Подобная акция в городе проходит во второй раз, отметил он. «В прошлом году проводили в пробном формате. Я взаимодействовал с управляющей организацией, и мы сделали одну точку сбора. В этот раз мы немного изменили формат – сделали больше точек сбора, и из-за этого увеличилось число вовлечённых жителей», – рассказал Максим Сотник.

При этом количество сданных ёлок в этом году стало практически в десять раз больше, чем в прошлом. «На текущий момент собрано порядка 300 штук ёлок. Точное количество будет известно, когда мы будем их дробить и считать. Большая часть среди них – это те, которые жители принесли на точки сбора», – отметил он.

Как и в прошлом году, «Экобаза» направит щепу в «Птичий дворик» – подворье, в котором помогают животным. Там ее будут использовать либо для подкормки животных, либо для подстилки.

«В этом году у нас получилась сильная команда – с нами работало порядка 25 волонтёров. Естественно, я работал не один, ребята откликнулись, за что им большое спасибо. Проект, думаю, можно назвать успешным, но это далеко не предел, можно стремиться к лучшему. Будем развивать дальше и делать его масштабнее!» – заключил Максим Сотник.

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