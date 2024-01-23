Противоаварийную тренировку провели на Псковской ГРЭС

16:56, 23 января 2024, ПАИ

Противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной, прошла на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» сегодня, 23 января, сообщили ПАИ в организации.

Оперативный персонал отработал действия при возникновении нештатной ситуации и ликвидации её последствий.

По легенде учений, на трансформаторе собственных нужд произошло повреждение переключающих контактов. От электрической дуги из-за короткого замыкания произошли разгерметизация бака и возгорание масла. Пожар развернулся на площади 50 квадратных метров.

Персонал электростанции выполнил действия по аварийной остановке энергоблока и введению в работу трёх электрических водогрейных котлов для сохранения горячего водоснабжения посёлка Дедовичи, сотрудники пожарной части оперативно локализовали возгорание.

«Противоаварийная тренировка – основа рабочего процесса. Тренируясь, мы накапливаем опыт и совершенствуем навыки поведения персонала в условиях нештатной ситуации», – отметил руководитель тренировки, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

Напомним, что в конце октября 2023 года энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели ежегодную акцию по зарыблению водоёма. Они выпустили порядка пятисот мальков судака в водохранилище на реке Шелони Дедовичского района.