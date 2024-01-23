В Госдуме предложили уравнять права животных и пассажиров при перевозках

18:26, 23 января 2024, ПАИ

Правила перевозки животных необходимо изменить на фоне случаев, когда их выкидывали из поезда на мороз, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщают «Известия».

По словам парламентария, перемены должны быть системными и строиться на основе принципа «животное – это не багаж, а пассажир».

Отмечается, что решение проблемы беспризорных животных в вагонах депутаты и представители перевозчиков обсудят за круглым столом в Госдуме сегодня, 23 января. Владимир Бурматов подчеркнул, что введённые изменения должны строиться на двух основных принципах: безопасности перевозки как таковой и безопасности питомцев в частности.

Напомним, ранее произошёл инцидент, когда сотрудница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург высадила кота из поезда, решив, что он забежал на станции в городе Кирове. Спустя время животное нашли мёртвым в снегу. Сообщается, что в пути следования питомец выбрался из специальной переноски.