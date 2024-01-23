Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме предложили уравнять права животных и пассажиров при перевозках

Правила перевозки животных необходимо изменить на фоне случаев, когда их выкидывали из поезда на мороз, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщают «Известия».

По словам парламентария, перемены должны быть системными и строиться на основе принципа «животное – это не багаж, а пассажир».

Отмечается, что решение проблемы беспризорных животных в вагонах депутаты и представители перевозчиков обсудят за круглым столом в Госдуме сегодня, 23 января. Владимир Бурматов подчеркнул, что введённые изменения должны строиться на двух основных принципах: безопасности перевозки как таковой и безопасности питомцев в частности.

Напомним, ранее произошёл инцидент, когда сотрудница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург высадила кота из поезда, решив, что он забежал на станции в городе Кирове. Спустя время животное нашли мёртвым в снегу. Сообщается, что в пути следования питомец выбрался из специальной переноски.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Врач-эндокринолог возобновила приём в Детской областной больнице Пскова
23 января 2024

На мастер-класс и экскурсию приглашает горожан Псковский музей-заповедник
23 января 2024

Бесконтактную выдачу книг планируют сделать в библиотеке в бывшем здании «Октября» в Пскове
23 января 2024

Борис Елкин рассказал, каким будет пешеходный мост через Пскову
23 января 2024

Святогорский монастырь реставрируют в Пушкинских Горах
23 января 2024

О высоком уровне безопасности голосования через ДЭГ заявил эксперт
23 января 2024

Борис Елкин призвал псковичей не выходить на лёд
23 января 2024

Три случая заражения корью подтвердили в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...