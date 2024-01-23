На мастер-класс и экскурсию приглашает горожан Псковский музей-заповедник

19:30, 23 января 2024, ПАИ

На мастер-класс «По платью видно, кто идёт» и программу «В гости к псковскому купцу» приглашает жителей и гостей города Псковский музей-заповедник в эти выходные, 27 и 28 января, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«В ходе мастер-класса гости познакомятся с традиционным костюмом народов, проживающих на территории Псковской области, таких как народ сето. Также с помощью кисти и красок «оденут» деревянную куколку-брелок в традиционный костюм», – рассказали организаторы.

Мастер-класс состоится в субботу, 27 января, во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) в 12:00 и 14:00.

В свою очередь, участники программы смогут прогуляться по этажам каменного здания Двора купцов Постниковых и сделать открытку с видом купеческих палат.

Программа также состоится во Дворе Постникова 28 января в 12:00 и 14:00.