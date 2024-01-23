Врач-эндокринолог возобновила приём в Детской областной больнице Пскова
Детский врач-эндокринолог Юлия Солдатова возобновила приём в консультативной поликлинике Детской областной клинической больницы в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Запись на приём осуществляется лечащим врачом через систему «Квазар» или через регистратуру по телефонам: 8 (8112) 324-238, 8 (8112) 324-239.
Ранее сообщалось, что врач с Севера устроился работать в ФАП в Псковской области.
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