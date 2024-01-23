Врач-эндокринолог возобновила приём в Детской областной больнице Пскова

20:04, 23 января 2024, ПАИ

Детский врач-эндокринолог Юлия Солдатова возобновила приём в консультативной поликлинике Детской областной клинической больницы в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Запись на приём осуществляется лечащим врачом через систему «Квазар» или через регистратуру по телефонам: 8 (8112) 324-238, 8 (8112) 324-239.

Ранее сообщалось, что врач с Севера устроился работать в ФАП в Псковской области.