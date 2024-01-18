Врач с Севера устроился работать в ФАП в Псковской области

20:36, 18 января 2024, ПАИ

Новый заведующий, фельдшер Илья Сандлер начал работать в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в деревне Кресты Куньинского района, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Раньше я работал на Севере. Трудился по всей Арктической зоне в здравпунктах, на Дальнем Востоке и на морском судне», – рассказал врач.

Напомним, округ обслуживает более десяти деревень, население возрастное. В день обращается пять-семь человек с различными заболеваниями и вопросами, в том числе по поводу правильного приёма лекарственных препаратов. ФАП построили в прошлом году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Ранее сообщалось, что нового врача приняли в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии. Кроме того, 19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице.

Также отмечалось, что 16 медиков из Псковской области в 2023 году ездили в новые регионы России для оказания медицинской помощи местным жителям.